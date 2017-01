Snowfall totals across North Carolina for Jan. 7

RALEIGH, N.C. (WNCN) — The National Weather Service issued a list of totals for snow and sleet for many areas throughout North Carolina.

The following are unofficial observations for 24 hours ending at 3:40 p.m. Saturday.

Sleet information is included in the comments area, if applicable.

The most snow was reported in Guilford County, where 11 inches fell near Oak Ridge.

In central North Carolina, Person County had the most with 9 inches north of Roxboro, according to reports.

********************STORM TOTAL SNOWFALL******************** LOCATION STORM TOTAL TIME/DATE COMMENTS SNOWFALL OF /INCHES/ MEASUREMENT ALAMANCE COUNTY 5 N BURLINGTON 8.0 720 AM 1/07 SOCIAL MEDIA BURLINGTON 7.0 1115 AM 1/07 AMATEUR RADIO 3 NNE MEBANE 7.0 700 AM 1/07 COCORAHS ELON COLLEGE 7.0 800 AM 1/07 PUBLIC 1 SE ELON COLLEGE 7.0 800 AM 1/07 PUBLIC MEBANE 7.0 800 AM 1/07 COCORAHS 9 SSE HAW RIVER 6.5 800 AM 1/07 COCORAHS HAW RIVER 6.5 700 AM 1/07 COCORAHS 1 SE GRAHAM 5.0 700 AM 1/07 CO-OP OBSERVER 1 SSW MEBANE 5.0 1000 AM 1/07 STORM TOTAL THUS FAR. 2 S BURLINGTON 5.0 700 AM 1/07 CO-OP OBSERVER 3 SW GRAHAM 4.0 100 PM 1/07 TRAINED SPOTTER 1 SSE GRAHAM 4.0 800 AM 1/07 COCORAHS 2 N SNOW CAMP 3.0 750 AM 1/07 COCORAHS CHATHAM COUNTY 2 NNE GOLDSTON 2.0 930 AM 1/07 PUBLIC 5 NE PITTSBORO 1.5 700 AM 1/07 COCORAHS 4 N GOLDSTON 1.0 700 AM 1/07 COCORAHS 5 NW PITTSBORO 0.8 730 AM 1/07 SLEET AND SNOW DAVIDSON COUNTY 4 WNW HIGH POINT 10.0 1100 AM 1/07 PUBLIC WELCOME 9.0 1030 AM 1/07 SOCIAL MEDIA THOMASVILLE 8.0 710 AM 1/07 PUBLIC 2 SSE THOMASVILLE 8.0 1215 PM 1/07 PUBLIC 4 ESE MIDWAY 8.0 1030 AM 1/07 PUBLIC 3 N WELCOME 7.0 715 AM 1/07 PUBLIC MIDWAY 6.5 625 AM 1/07 REPORT VIA WGHP LEXINGTON 6.0 1040 AM 1/07 COUNTY OFFICIAL DURHAM COUNTY BAHAMA 8.0 1245 PM 1/07 PUBLIC 5 N DURHAM 7.0 1100 AM 1/07 SOCIAL MEDIA 4 NW PARKWOOD 4.0 1115 AM 1/07 SNOW ON TOP OF SLEET. 2 N DURHAM 3.0 215 PM 1/07 PUBLIC 4 W DURHAM 2.5 930 AM 1/07 COCORAHS 1 NW DURHAM 2.2 700 AM 1/07 COCORAHS 3 N DURHAM 2.2 720 AM 1/07 PUBLIC 3 SW DURHAM 2.0 835 AM 1/07 SNOW AND SLEET 1 SW PARKWOOD 1.5 1000 AM 1/07 SNOW AND SLEET. 5 SW DURHAM 1.0 815 AM 1/07 COCORAHS 3 SE CHAPEL HILL 1.0 700 AM 1/07 COCORAHS EDGECOMBE COUNTY 1 WSW PRINCEVILLE 5.0 700 AM 1/07 CO-OP OBSERVER FORSYTH COUNTY 3 NNW LEWISVILLE 10.0 1215 PM 1/07 PUBLIC CLEMMONS 8.0 800 AM 1/07 PUBLIC 2 N KERNERSVILLE 8.0 239 PM 1/07 PUBLIC KERNERSVILLE 8.0 1130 AM 1/07 PUBLIC 2 SW PFAFFTOWN 7.5 1125 AM 1/07 PUBLIC LEWISVILLE 7.0 830 AM 1/07 PUBLIC 3 N LEWISVILLE 7.0 1145 AM 1/07 TRAINED SPOTTER WALKERTOWN 7.0 1002 AM 1/07 PUBLIC RURAL HALL 7.0 800 AM 1/07 REPORT VIA WGHP 4 N LEWISVILLE 6.8 830 AM 1/07 COCORAHS WINSTON-SALEM 6.5 800 AM 1/07 COCORAHS 6 W WINSTON-SALEM 6.5 800 AM 1/07 COCORAHS 4 W PFAFFTOWN 6.4 1241 PM 1/07 COCORAHS FRANKLIN COUNTY LOUISBURG 1.0 800 AM 1/07 MOSTLY SLEET 2 NE YOUNGSVILLE 0.5 700 AM 1/07 COCORAHS 11 SSE LOUISBURG 0.5 700 AM 1/07 COCORAHS 4 NNW WAKE FOREST 0.3 630 AM 1/07 COCORAHS BUNN 0.2 1107 AM 1/07 AMATEUR RADIO 5 N ZEBULON 0.2 700 AM 1/07 COCORAHS GRANVILLE COUNTY OXFORD 7.0 1230 PM 1/07 AMATEUR RADIO 3 WSW OXFORD 5.2 700 AM 1/07 COCORAHS STOVALL 5.0 1100 AM 1/07 PUBLIC GUILFORD COUNTY 2 S OAK RIDGE 11.0 130 PM 1/07 PUBLIC 1 NNW GREENSBORO 10.0 1100 AM 1/07 PUBLIC 3 SW MONTICELLO 9.5 1250 PM 1/07 SOCIAL MEDIA 3 ENE SUMMERFIELD 9.0 1115 AM 1/07 TRAINED SPOTTER GREENSBORO 9.0 1036 AM 1/07 PUBLIC MCLEANSVILLE 9.0 630 AM 1/07 PUBLIC SUMMERFIELD 9.0 1045 AM 1/07 PUBLIC 2 WSW GREENSBORO 9.0 1245 PM 1/07 PUBLIC 2 WSW HIGH POINT 9.0 1230 PM 1/07 PUBLIC 2 SSE SUMMERFIELD 9.0 1245 PM 1/07 PUBLIC HIGH POINT 8.5 1245 PM 1/07 BROADCAST MEDIA 4 SSE SUMMERFIELD 8.0 800 AM 1/07 PUBLIC PLEASANT GARDEN 8.0 815 AM 1/07 PUBLIC GIBSONVILLE 8.0 730 AM 1/07 PUBLIC 3 S PIEDMONT TRIAD A 8.0 1215 PM 1/07 PUBLIC 3 SSW LAKE TOWNSEND 8.0 1130 AM 1/07 SOCIAL MEDIA 3 WSW LAKE TOWNSEND 8.0 935 AM 1/07 PUBLIC 1 SSE HIGH POINT 8.0 1200 PM 1/07 PUBLIC 3 NW BROWNS SUMMIT 8.0 700 AM 1/07 COCORAHS 5 NNE GREENSBORO 7.5 700 AM 1/07 COCORAHS 7 S GREENSBORO 7.5 800 AM 1/07 COCORAHS 4 S LAKE TOWNSEND 7.0 630 AM 1/07 SOCIAL MEDIA 2 SSW OAK RIDGE 6.5 700 AM 1/07 COCORAHS PIEDMONT TRIAD AIRPO 5.0 700 AM 1/07 FAA HALIFAX COUNTY 5 WNW ROANOKE RAPIDS 4.0 700 AM 1/07 COCORAHS 1 NE ROANOKE RAPIDS 4.0 700 AM 1/07 UTILITY COMPANY ROANOKE RAPIDS 2.0 625 AM 1/07 SOCIAL MEDIA HARNETT COUNTY 2 ENE BUIES CREEK 1.0 200 PM 1/07 PUBLIC 3 ENE SEMINOLE 1.0 1000 AM 1/07 STORM CHASER ESE COATS 0.5 800 AM 1/07 COCORAHS 2 W LILLINGTON 0.5 715 AM 1/07 COCORAHS 3 SE PINEVIEW 0.5 830 AM 1/07 TRAINED SPOTTER COATS 0.5 1000 AM 1/07 ALSO 1/8 INCH OF ICE 4 SSW ANGIER T 500 AM 1/07 NWS EMPLOYEE JOHNSTON COUNTY 2 S EMIT 1.0 1145 AM 1/07 SNOW AND SLEET. 3 ESE CLAYTON 1.0 300 AM 1/07 NWS EMPLOYEE 1 N CLAYTON 0.5 115 PM 1/07 TRAINED SPOTTER 7 NW KENLY 0.5 1029 AM 1/07 COCORAHS CLAYTON 0.4 810 AM 1/07 SLEET AND SNOW 1 S BENSON 0.4 215 PM 1/07 ALSO 0.2 INCHES OF SNOW BENSON 0.4 700 AM 1/07 PUBLIC MOORE COUNTY WHISPERING PINES 1.1 1200 PM 1/07 PUBLIC ORANGE COUNTY 5 N EFLAND 6.5 230 PM 1/07 COCORAHS 4 NNW EFLAND 6.5 700 AM 1/07 COCORAHS 5 N HILLSBOROUGH 6.0 950 AM 1/07 TRAINED SPOTTER 7 NE HILLSBOROUGH 6.0 800 AM 1/07 SNOW AND SLEET 6 NNW HILLSBOROUGH 6.0 136 PM 1/07 COCORAHS 7 WNW DURHAM 6.0 700 AM 1/07 COCORAHS 7 NW HILLSBOROUGH 6.0 700 AM 1/07 COCORAHS HILLSBOROUGH 6.0 700 AM 1/07 COCORAHS EFLAND 5.5 1105 AM 1/07 AMATEUR RADIO 2 NE HILLSBOROUGH 5.0 700 AM 1/07 COCORAHS 2 S HILLSBOROUGH 3.7 830 AM 1/07 COCORAHS 5 SSE EFLAND 3.0 845 AM 1/07 SOCIAL MEDIA 2 N CHAPEL HILL 3.0 130 PM 1/07 PUBLIC 5 NNE CHAPEL HILL 3.0 1030 AM 1/07 STILL SNOWING. 5 ENE TEER 3.0 1030 AM 1/07 PUBLIC CHAPEL HILL 2.5 900 AM 1/07 SNOW AND SLEET. KD4AGQ 2 NE CHAPEL HILL 2.2 800 AM 1/07 COCORAHS 9 W CHAPEL HILL 1.9 730 AM 1/07 COCORAHS PERSON COUNTY 8 N ROXBORO 9.0 610 AM 1/07 TRAINED SPOTTER 5 N SURL 8.0 1053 AM 1/07 SOCIAL MEDIA ROXBORO 8.0 600 AM 1/07 SOCIAL MEDIA 3 N ROUGEMONT 6.0 1235 PM 1/07 TRAINED SPOTTER RANDOLPH COUNTY ASHEBORO 4.5 700 AM 1/07 REPORT VIA WGHP 6 SW ASHEBORO 3.8 700 AM 1/07 COCORAHS 2 E ASHEBORO 3.0 312 PM 1/07 PUBLIC 1 SSE ASHEBORO 2.8 700 AM 1/07 COCORAHS SEAGROVE 2.0 700 AM 1/07 PUBLIC 1 SW ASHEBORO 1.5 700 AM 1/07 COCORAHS STANLY COUNTY SSW RICHFIELD 1.3 800 AM 1/07 COCORAHS LOCUST 1.0 300 AM 1/07 PUBLIC 4 E OAKBORO 0.2 700 AM 1/07 COCORAHS VANCE COUNTY 3 W MIDDLEBURG 8.0 700 AM 1/07 PUBLIC 3 WSW HENDERSON 5.0 700 AM 1/07 COCORAHS WAKE COUNTY WAKE FOREST 3.3 1000 AM 1/07 SNOW AND SLEET. 13 N RALEIGH 3.0 1000 AM 1/07 SNOW AND SLEET. 5 W YOUNGSVILLE 3.0 1020 AM 1/07 TRAINED SPOTTER 4 SW PURNELL 3.0 1000 AM 1/07 AMATEUR RADIO 3 ESE CARY 2.0 1145 AM 1/07 PUBLIC 4 SSE FALLS LAKE 2.0 830 AM 1/07 SNOW AND SLEET 8 N RALEIGH 1.5 710 AM 1/07 SLEET AND SNOW MIX 10 N RALEIGH 1.5 715 AM 1/07 COCORAHS 5 N RALEIGH 1.2 745 AM 1/07 COCORAHS 4 NNE RALEIGH 1.1 800 AM 1/07 COCORAHS 2 SE CARY 1.0 200 PM 1/07 NWS EMPLOYEE MORRISVILLE 1.0 720 AM 1/07 SOCIAL MEDIA 5 NE RALEIGH 1.0 1045 AM 1/07 ALSO A DUSTING OF SNOW. 4 WNW RALEIGH 1.0 1140 AM 1/07 SNOW AND SLEET. 3 E RDU INTERNATIONA 1.0 900 AM 1/07 PUBLIC 2 SE WAKE FOREST 0.8 943 AM 1/07 COCORAHS 3 S CARPENTER 0.7 945 AM 1/07 PUBLIC 2 SSE GARNER 0.7 800 AM 1/07 COCORAHS 3 E ROLESVILLE 0.5 830 AM 1/07 COCORAHS 6 ESE APEX 0.5 730 AM 1/07 COCORAHS 6 ENE HOLLY SPRINGS 0.5 800 AM 1/07 COCORAHS WENDELL 0.5 745 AM 1/07 PUBLIC 4 NNW NEW HOPE 0.5 700 AM 1/07 COCORAHS 2 SW APEX 0.4 720 AM 1/07 STORM TOTAL SO FAR. 1 ESE HOLLY SPRINGS 0.4 700 AM 1/07 COCORAHS RDU INTERNATIONAL AI 0.4 700 AM 1/07 FAA 1 SSE FUQUAY-VARINA 0.4 1230 PM 1/07 PUBLIC 4 SW RALEIGH 0.3 730 AM 1/07 NWS OFFICE 3 ENE RALEIGH 0.2 700 AM 1/07 COCORAHS 3 E HOLLY SPRINGS 0.2 700 AM 1/07 COCORAHS WARREN COUNTY 6 N NORLINA 6.5 700 AM 1/07 COCORAHS NNW WISE 5.5 1130 AM 1/07 COCORAHS WAYNE COUNTY 8 WNW GOLDSBORO 1.0 1200 PM 1/07 COCORAHS GOLDSBORO 0.8 910 AM 1/07 AMATEUR RADIO 5 SE KENLY 0.5 900 AM 1/07 COCORAHS 4 E GOLDSBORO 0.4 745 AM 1/07 COCORAHS MOUNT OLIVE 0.2 1000 AM 1/07 SNOW AND SLEET. WILSON COUNTY WILSON 0.2 810 AM 1/07 TRAINED SPOTTER