48-hour rainfall totals for North Carolina

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RALEIGH, N.C. (WNCN) — The National Weather Service has released a list of observed rainfall totals for two days starting on Sunday at 10 a.m.

According to the data, the most rain fell in Wake County with more than 8 inches in some areas.

An area in Wilson County —  also received more than 8 inches of rain, according to reports.

Areas in Durham and Franklin counties saw over 7 inches.

Here is the full list:

Location                     Amount     Lat/Lon

...North Carolina...

...Alamance County...
2 NNE Mebane                 4.92 in    36.13N/79.26W
2 ENE Graham                 4.58 in    36.05N/79.37W
1 N Mebane                   4.33 in    36.12N/79.27W
Burlington Municipal Airport 4.31 in    36.05N/79.48W
1 WNW Alamance               3.24 in    36.04N/79.51W
Burlington Fire Stn          3.20 in    36.06N/79.45W

...Anson County...
Wadesboro 0.9 S              2.37 in    34.95N/80.07W
Anson County Airport         2.09 in    35.02N/80.08W

...BLADEN COUNTY...
   ELIZABETHTOWN 6 NW    3.93   700 AM  4/25  COCORAHS
   RAINGAGE AT WILLIAM   3.39   730 AM  4/25  GOES
   ELIZABETHTOWN 4 NNE   3.38   718 AM  4/25  RAWS
   EAST ARCADIA 2 NE     2.88   745 AM  4/25  HADS


...BRUNSWICK COUNTY...
   BOLIVIA 8 SW          6.95   700 AM  4/25  COCORAHS
   WINNABOW 4 SE         5.46   810 AM  4/25  COCORAHS
   SOUTHPORT 6 W         5.23   700 AM  4/25  COCORAHS
   VARNAMTOWN 1 SSW      5.13   800 AM  4/25  COCORAHS
   OAK ISLAND 1 ENE      4.98   915 AM  4/25  COCORAHS
   OAK ISLAND 2 E        4.61   800 AM  4/25  COCORAHS
   LELAND 4 SSW          4.32   800 AM  4/25  COCORAHS
   ST. JAMES 1 NNE       4.30   700 AM  4/25  COCORAHS
   SOUTHPORT 1 NE        4.28   700 AM  4/25  COCORAHS
   KURE BEACH 3 W        4.27   718 AM  4/25  RAWS
   LELAND 2 SW           4.19   800 AM  4/25  COCORAHS
   BALD HEAD ISLAND 1 W  4.18   700 AM  4/25  COCORAHS
   LONG BEACH 3 NE       4.04   800 AM  4/25  COCORAHS
   SOUTHPORT 3 NNW       4.04   700 AM  4/25  COCORAHS
   LELAND 6 WSW          3.84   530 AM  4/25  COCORAHS
   SUPPLY 4 NNW          3.48   718 AM  4/25  RAWS
   VARNAMTOWN 2 E        3.27   753 AM  4/25  CWOP
   SHALLOTTE 3 SSE       3.23   751 AM  4/25  CWOP
   OCEAN ISLE BEACH 3 E  2.68   142 AM  4/25  CWOP
   SUNSET BEACH 2 WNW    2.56   700 AM  4/25  COCORAHS

...Chatham County...
6 W Pittsboro                5.47 in    35.72N/79.29W
5 WSW Pittsboro              5.15 in    35.70N/79.27W
3 NE Jordan Lake             5.01 in    35.78N/79.01W
2 NW Bynum                   4.97 in    35.81N/79.17W
5 NNE Cumnock                4.76 in    35.62N/79.20W
3 WNW Pittsboro              4.63 in    35.75N/79.23W
4 SSE Snow Camp              4.34 in    35.81N/79.38W
3 N Goldston                 4.04 in    35.65N/79.34W
Siler City                   3.76 in    35.72N/79.45W
2 ESE Bynum                  3.69 in    35.76N/79.10W
2 WNW Fearrington            3.56 in    35.83N/79.11W
Jordan Dam                   3.54 in    35.65N/79.07W
5 NW Bynum                   3.49 in    35.83N/79.20W
3 NNW Moncure                3.42 in    35.66N/79.11W
Hasty                        3.37 in    35.69N/79.48W
4 NW Fearrington             3.20 in    35.85N/79.13W


...COLUMBUS COUNTY...
   LAKE WACCAMAW 4 SE    3.68   800 AM  4/25  COCORAHS
   CHADBOURN 1 NNW       3.54   700 AM  4/25  COCORAHS
   LAKE WACCAMAW 3 SSW   3.03   700 AM  4/25  COCORAHS
   WHITEVILLE 6 NW       2.81   700 AM  4/25  COCORAHS
   WHITEVILLE  NE        2.75   700 AM  4/25  COCORAHS


...Cumberland County...
2 SW Bonnie Doone            6.06 in    35.07N/79.00W
Usfs Met Stn At Fort Bragg   4.53 in    35.14N/79.06W
Fort Bragg/simmo             4.21 in    35.14N/78.93W
4 SE Hope Mills              3.96 in    34.93N/78.89W
2 N Fayetteville             3.74 in    35.11N/78.89W
Fayetteville 3.2 SSW         3.60 in    35.03N/78.92W
1 SW Fayetteville            3.47 in    35.05N/78.91W
7 N Tolarsville              3.36 in    34.88N/78.86W
2 SW Fayetteville            3.24 in    35.04N/78.93W
Hope Mills                   3.12 in    34.97N/78.94W
Fayetteville Regional/granni 3.04 in    34.99N/78.88W
Pope Afb                     2.98 in    35.17N/79.01W
1 WNW Stedman                2.78 in    35.02N/78.71W

...Davidson County...
Raingage At Yadkin River At  3.58 in    35.85N/80.38W
Lexington                    3.38 in    35.79N/80.31W
Lexington                    3.26 in    35.78N/80.30W
Lexington                    3.11 in    35.82N/80.23W
3 WNW High Point             3.02 in    36.01N/80.06W
2 WNW Midway                 2.94 in    35.99N/80.31W

...Durham County...
5 NW Durham                  7.18 in    36.03N/78.98W
Eno River Nr Durham          6.74 in    36.07N/78.92W
Raingage On Little Lick Cr A 6.71 in    35.98N/78.82W
6 NNW Durham                 6.63 in    36.07N/78.96W
Eno River Nr Huckleberry Spr 6.53 in    36.06N/78.98W
4 NW Parkwood                6.37 in    35.93N/78.96W
Parkwood                     6.02 in    35.89N/78.92W
1 NW Durham                  5.95 in    35.99N/78.93W
3 W Durham                   5.86 in    35.98N/78.97W
Raingage At Maureen Joy Char 5.82 in    35.98N/78.96W
2 SE Chapel Hill             5.67 in    35.90N/79.01W
5 NW Durham                  5.63 in    36.03N/78.98W

...Edgecombe County...
Tarboro                      4.76 in    35.90N/77.55W
Rocky Mount                  4.50 in    35.95N/77.79W
Pinetops                     4.45 in    35.80N/77.59W
Tar River At Tarboro         4.40 in    35.89N/77.53W
2 WNW Conetoe                4.38 in    35.84N/77.49W

...Forsyth County...
Winston-Salem                5.71 in    36.09N/80.26W
Rural Hall                   4.93 in    36.23N/80.31W
3 E Enon                     4.75 in    36.15N/80.41W
Smith Reynolds Airport       4.31 in    36.13N/80.22W
2 NE Walkertown              3.52 in    36.20N/80.12W
4 SW Winston-salem           3.15 in    36.05N/80.30W

...Franklin County...
1 N Bunn                     7.07 in    35.98N/78.25W
2 WNW Pilot                  7.04 in    35.90N/78.31W
3 ENE Bunn                   6.77 in    35.97N/78.20W
1 E Purnell                  5.74 in    36.02N/78.54W
Tar River At Louisburg       5.18 in    36.09N/78.30W

...Granville County...
2 S Creedmoor                5.28 in    36.08N/78.68W
4 NNW Purnell                5.04 in    36.08N/78.59W
2 NNE Purnell                4.79 in    36.06N/78.55W
4 NNW Purnell                4.49 in    36.08N/78.59W
2 WSW Oxford                 4.39 in    36.30N/78.63W

...Guilford County...
2 SSW Monroeton              4.89 in    36.25N/79.76W
2 SSW Monroeton              4.68 in    36.25N/79.75W
1 ENE Colfax                 4.47 in    36.14N/80.00W
1 SW Lake Townsend           4.21 in    36.15N/79.80W
3 N Forest Oaks              4.12 in    36.05N/79.71W
Greensboro                   4.09 in    36.08N/79.81W
1 SSW Gibsonville            4.03 in    36.08N/79.55W
S Buffalo Crk Nr Pomona At M 4.01 in    36.05N/79.86W
N Buffalo Crk At Church St A 3.96 in    36.10N/79.78W
3 WNW Pleasant Garden        3.93 in    35.98N/79.84W
Horsepen Creek At Us220      3.91 in    36.14N/79.86W
Piedmont Triad Intl Arpt     3.88 in    36.10N/79.94W
Buffalo Creek At Mccleansvil 3.87 in    36.13N/79.66W
3 SW Pleasant Garden         3.84 in    35.93N/79.81W
Reedy Fk At Rd 2128          3.80 in    36.17N/79.95W
3 S Lake Townsend            3.64 in    36.12N/79.77W
2 SW High Point              3.51 in    35.96N/80.02W
Greensboro                   3.49 in    36.12N/79.71W
4 NW Greensboro              3.23 in    36.12N/79.88W
3 N High Point               3.20 in    36.04N/79.99W
3 SSE Summerfield            2.97 in    36.16N/79.87W

...Halifax County...
2 NW Rosemary                2.06 in    36.47N/77.73W

...Harnett County...
1 SSW Benson                 6.44 in    35.35N/78.56W
Coats                        5.42 in    35.41N/78.67W
Coats                        5.35 in    35.40N/78.68W
4 W Angier                   4.46 in    35.50N/78.82W
Duncan                       3.91 in    35.56N/78.88W
2 WNW Pineview               3.58 in    35.33N/79.12W
4 SE Seminole                3.12 in    35.41N/78.95W

...Hoke County...
Raeford 9.6 E                5.33 in    34.96N/79.06W
5 NW Rockfish                4.18 in    35.04N/79.13W
4 ENE Silver City            3.70 in    35.03N/79.16W
3 ENE Silver City            3.52 in    35.02N/79.16W
Raeford                      2.92 in    34.98N/79.23W
Flat Creek Nr Inverness      2.92 in    35.18N/79.18W

...Johnston County...
2 SSE Flowers                7.07 in    35.62N/78.34W
3 ENE Clayton                7.05 in    35.67N/78.41W
3 SW Flowers                 7.01 in    35.62N/78.38W
4 WNW Coats Crossroads       6.29 in    35.54N/78.63W
2 E Pine Level               6.10 in    35.51N/78.21W
1 SW Clayton                 5.89 in    35.63N/78.47W
Four Oaks 5.7 NW             5.55 in    35.51N/78.49W
4 W Clayton                  5.36 in    35.65N/78.54W
3 ENE Coats Crossroads       4.92 in    35.53N/78.48W
1 WNW Coats Crossroads       4.88 in    35.53N/78.57W
3 ESE Coats Crossroads       4.16 in    35.50N/78.50W

...Lee County...
Sanford                      3.89 in    35.59N/79.11W
2 NNE Olivia                 3.06 in    35.40N/79.09W

...Montgomery County...
Badin Lake                   1.55 in    35.46N/80.09W
Uwharie National Forest      1.40 in    35.37N/79.87W

...Moore County...
2 NNE Whispering Pines       2.79 in    35.29N/79.36W
1 ESE Whispering Pines       2.77 in    35.25N/79.35W

...Nash County...
4 NW Elm City                6.28 in    35.85N/77.91W
Rocky Mount-wilson Rgnl      5.60 in    35.85N/77.89W
Nashville 3.2 W              5.51 in    35.97N/78.01W
Rocky Mount                  5.15 in    35.92N/77.83W

...NEW HANOVER COUNTY...
   WILMINGTON 4 SE       7.70   630 AM  4/25  COCORAHS
   WILMINGTON 4 ESE      7.43   648 AM  4/25  COCORAHS
   WILMINGTON 5 SSE      7.09   700 AM  4/25  COCORAHS
   WILMINGTON 4 SSE      7.09   700 AM  4/25  COCORAHS
   WILMINGTON 6 SSE      6.96   700 AM  4/25  COCORAHS
   BAYSHORE 1 ENE        6.90   700 AM  4/25  COCORAHS
   WILMINGTON 2 SE       6.57   900 AM  4/25  COCORAHS
   SMITH CREEK 1 E       4.97   800 AM  4/25  COCORAHS
   WILMINGTON; NC        4.22   753 AM  4/25  ASOS
   WILMINGTON 3 SE       3.73   600 AM  4/24  COCORAHS

...Orange County...
1 NE Chapel Hill             5.99 in    35.95N/79.02W
5 SE Schley                  5.82 in    36.10N/78.99W
3 W Schley                   5.80 in    36.15N/79.13W
Hillsborough 5.6 NNW         5.73 in    36.15N/79.14W
1 NE Chapel Hill             5.65 in    35.95N/79.02W
Nc Durham 11 W               5.56 in    35.97N/79.09W
5 N Efland                   5.49 in    36.14N/79.18W
3 N Carrboro                 5.41 in    35.97N/79.09W
1 WSW Carrboro               5.29 in    35.90N/79.11W
1 NE Hillsborough            5.29 in    36.08N/79.08W
5 SSE Carr                   5.25 in    36.15N/79.19W
1 W Carrboro                 5.18 in    35.91N/79.11W
Horace Williams Airport      4.88 in    35.93N/79.07W
3 SSE Teer                   4.51 in    35.91N/79.21W

...PENDER COUNTY...
   HAMPSTEAD  NW         5.58   800 AM  4/25  COCORAHS
   BURGAW  NE            5.16   700 AM  4/25  COCORAHS
   CASTLE HAYNE 2 NNW    4.36   800 AM  4/25  COCORAHS
   TOPSAIL BEACH 2 W     4.17   700 AM  4/25  COCORAHS
   HAMPSTEAD 2 ENE       4.06   800 AM  4/25  COCORAHS
   HAMPSTEAD 1 ESE       3.88   700 AM  4/25  COCORAHS
   MAPLE HILL 9 S        3.28   718 AM  4/25  RAWS
   SURF CITY 1 E         3.23   800 AM  4/25  COCORAHS


...Person County...
Roxboro 4.6 SE               5.44 in    36.36N/78.92W
7 SE Roxboro                 4.81 in    36.35N/78.89W

...Randolph County...
3 NNW Liberty                3.56 in    35.90N/79.59W
1 SSE Asheboro               3.37 in    35.70N/79.80W
Franklinville                3.24 in    35.75N/79.69W
5 ENE Seagrove               3.13 in    35.57N/79.67W
1 SW Asheboro                3.12 in    35.71N/79.83W
2 NNE Asheboro               2.80 in    35.76N/79.80W
Asheboro                     2.69 in    35.65N/79.89W
3 WNW Seagrove               2.62 in    35.56N/79.84W
3 NNE Asheboro               2.57 in    35.76N/79.79W

...Richmond County...
Marston 2.3 SW               2.57 in    34.96N/79.61W
5 ENE Rockingham             2.17 in    34.96N/79.69W
Dobbins Heights              1.91 in    34.91N/79.68W

...ROBESON COUNTY...
   LUMBERTON 2 NE        4.81   700 AM  4/25  COCORAHS
   LUMBERTON MUNICIPAL   3.07   754 AM  4/25  ASOS

...Sampson County...
1 WSW Roseboro               5.20 in    34.94N/78.53W
3 SW Spivey`s Corner         5.05 in    35.21N/78.57W
Clinton                      3.31 in    34.98N/78.36W
Harrells                     3.27 in    34.72N/78.19W
5 SW Clinton                 3.18 in    34.94N/78.41W

...Scotland County...
4 W Wagram                   2.35 in    34.89N/79.44W
Laurinburg-maxton Airport    2.31 in    34.79N/79.37W
2 NE Mccoll                  2.10 in    34.69N/79.52W

...Stanly County...
Richfield                    3.32 in    35.47N/80.26W
3 E Oakboro                  3.07 in    35.22N/80.26W
1 WNW Oakboro                2.86 in    35.23N/80.35W
Oakboro                      2.81 in    35.22N/80.33W
5 SSE Albemarle              2.54 in    35.29N/80.16W
1 W Richfield                2.31 in    35.47N/80.29W
2 E Locust                   2.19 in    35.26N/80.38W
Albemarle                    1.94 in    35.42N/80.16W

...Vance County...
2 NE Henderson               4.20 in    36.36N/78.39W
1 S Gillburg                 3.94 in    36.26N/78.37W
2 WSW Henderson              3.89 in    36.31N/78.45W

...Wake County...
5 W Falls Lake               8.73 in    35.92N/78.67W
3 WSW Falls Lake             8.64 in    35.91N/78.64W
3 NNE Raleigh                8.58 in    35.87N/78.64W
Crabtree Ck At Old Wake Fore 8.55 in    35.82N/78.63W
2 ENE Cary                   8.40 in    35.80N/78.75W
Raingage At Lake Crabtree Pk 8.17 in    35.84N/78.78W
3 WNW New Hope               8.15 in    35.83N/78.60W
Raleigh 3.7 NNW              7.99 in    35.87N/78.69W
5 W Falls Lake               7.93 in    35.94N/78.68W
3 W Falls Lake               7.72 in    35.92N/78.64W
1 NE Cary                    7.63 in    35.80N/78.79W
2 N New Hope                 7.61 in    35.84N/78.56W
2 ESE Cary                   7.33 in    35.76N/78.76W
3 SSW Raleigh                7.28 in    35.77N/78.68W
1 WSW Knightdale             7.22 in    35.78N/78.52W
2 SW Lake Wheeler            7.20 in    35.67N/78.75W
6 WNW Falls Lake             7.18 in    35.97N/78.69W
Raleigh 3.6 NNW              7.10 in    35.87N/78.67W
3 W Apex                     7.08 in    35.73N/78.91W
1 N Lake Wheeler             7.06 in    35.72N/78.72W
1 W Cary                     7.02 in    35.78N/78.82W
Raleigh 4.4 SW               7.00 in    35.77N/78.70W
1 SSE Garner                 6.89 in    35.67N/78.62W
Raleigh-durham Intl Airport  6.88 in    35.88N/78.79W
1 WSW Knightdale             6.87 in    35.78N/78.51W
Rocky Branch At Pullen Park  6.84 in    35.78N/78.67W
2 N New Hill                 6.80 in    35.72N/78.90W
Crabtree Ck Rvr Gage @hwy 70 6.80 in    35.84N/78.67W
1 WSW Lake Wheeler           6.70 in    35.69N/78.74W
1 ESE Wake Forest            6.69 in    35.95N/78.50W
Cary                         6.67 in    35.79N/78.80W
1 ESE Lake Wheeler           6.66 in    35.68N/78.69W
Marsh Ck At Hwy 401 Nr New H 6.56 in    35.82N/78.59W
Apex Coop                    6.43 in    35.74N/78.84W
1 E Apex                     6.35 in    35.73N/78.81W
Morrisville                  6.28 in    35.83N/78.84W
Walnut Ck At Sunny Brook Dr. 6.25 in    35.76N/78.58W
2 SW Carpenter               6.22 in    35.79N/78.92W
2 NE Fuquay-varina           6.21 in    35.62N/78.76W
4 N Lake Wheeler             6.15 in    35.77N/78.71W
Cary 3.8 WSW                 6.11 in    35.77N/78.86W
3 ESE Fuquay-varina          6.02 in    35.58N/78.74W
2 WSW Carpenter              5.90 in    35.81N/78.92W
1 ESE Holly Springs          5.87 in    35.65N/78.82W
1 NNE Wake Forest            5.81 in    36.00N/78.51W
2 NNE Wake Forest            5.79 in    36.00N/78.51W
Beaver Creek At Dam Near Cre 5.65 in    36.02N/78.69W
5 S Garner                   5.53 in    35.61N/78.64W
2 N Fuquay-varina            5.37 in    35.63N/78.80W
1 SE New Hill                5.29 in    35.66N/78.88W
2 ESE Fuquay-varina          5.26 in    35.57N/78.76W
Falls Dam                    5.09 in    35.94N/78.58W
Swift Creek Near Apex        5.06 in    35.72N/78.75W
1 WNW Fuquay-varina          5.05 in    35.60N/78.82W
2 N New Hill                 4.96 in    35.71N/78.90W
Holly Springs                4.94 in    35.65N/78.83W
2 SSW Morrisville            4.88 in    35.80N/78.84W
2 WNW Wake Forest            4.71 in    35.98N/78.55W
1 WNW Fuquay-varina          4.62 in    35.60N/78.82W
Raingage At Pigeonhouse Cree 4.55 in    35.79N/78.65W
2 ENE Apex                   4.38 in    35.74N/78.81W

...Warren County...
4 ESE Warrenton              4.61 in    36.36N/78.10W
Wise                         3.06 in    36.49N/78.17W
2 NNW Wise                   3.01 in    36.52N/78.19W

...Wayne County...
3 N Nahunta                  6.68 in    35.55N/78.06W
Goldsboro Ag                 5.89 in    35.42N/77.99W
4 NW Goldsboro               5.83 in    35.43N/78.02W
Goldsboro 4.4 E              4.87 in    35.37N/77.90W
1 WNW Goldsboro              4.37 in    35.38N/78.00W
3 S Seven Springs            3.75 in    35.18N/77.84W

...Wilson County...
Lucama                       8.76 in    35.64N/78.01W
1 SSE New Hope               6.41 in    35.78N/77.94W

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