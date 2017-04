48-hour rainfall totals for North Carolina

RALEIGH, N.C. (WNCN) — The National Weather Service has released a list of observed rainfall totals for two days starting on Sunday at 10 a.m.

According to the data, the most rain fell in Wake County with more than 8 inches in some areas.

An area in Wilson County — also received more than 8 inches of rain, according to reports.

Areas in Durham and Franklin counties saw over 7 inches.

Here is the full list:

Location Amount Lat/Lon ...North Carolina... ...Alamance County... 2 NNE Mebane 4.92 in 36.13N/79.26W 2 ENE Graham 4.58 in 36.05N/79.37W 1 N Mebane 4.33 in 36.12N/79.27W Burlington Municipal Airport 4.31 in 36.05N/79.48W 1 WNW Alamance 3.24 in 36.04N/79.51W Burlington Fire Stn 3.20 in 36.06N/79.45W ...Anson County... Wadesboro 0.9 S 2.37 in 34.95N/80.07W Anson County Airport 2.09 in 35.02N/80.08W ...BLADEN COUNTY... ELIZABETHTOWN 6 NW 3.93 700 AM 4/25 COCORAHS RAINGAGE AT WILLIAM 3.39 730 AM 4/25 GOES ELIZABETHTOWN 4 NNE 3.38 718 AM 4/25 RAWS EAST ARCADIA 2 NE 2.88 745 AM 4/25 HADS ...BRUNSWICK COUNTY... BOLIVIA 8 SW 6.95 700 AM 4/25 COCORAHS WINNABOW 4 SE 5.46 810 AM 4/25 COCORAHS SOUTHPORT 6 W 5.23 700 AM 4/25 COCORAHS VARNAMTOWN 1 SSW 5.13 800 AM 4/25 COCORAHS OAK ISLAND 1 ENE 4.98 915 AM 4/25 COCORAHS OAK ISLAND 2 E 4.61 800 AM 4/25 COCORAHS LELAND 4 SSW 4.32 800 AM 4/25 COCORAHS ST. JAMES 1 NNE 4.30 700 AM 4/25 COCORAHS SOUTHPORT 1 NE 4.28 700 AM 4/25 COCORAHS KURE BEACH 3 W 4.27 718 AM 4/25 RAWS LELAND 2 SW 4.19 800 AM 4/25 COCORAHS BALD HEAD ISLAND 1 W 4.18 700 AM 4/25 COCORAHS LONG BEACH 3 NE 4.04 800 AM 4/25 COCORAHS SOUTHPORT 3 NNW 4.04 700 AM 4/25 COCORAHS LELAND 6 WSW 3.84 530 AM 4/25 COCORAHS SUPPLY 4 NNW 3.48 718 AM 4/25 RAWS VARNAMTOWN 2 E 3.27 753 AM 4/25 CWOP SHALLOTTE 3 SSE 3.23 751 AM 4/25 CWOP OCEAN ISLE BEACH 3 E 2.68 142 AM 4/25 CWOP SUNSET BEACH 2 WNW 2.56 700 AM 4/25 COCORAHS ...Chatham County... 6 W Pittsboro 5.47 in 35.72N/79.29W 5 WSW Pittsboro 5.15 in 35.70N/79.27W 3 NE Jordan Lake 5.01 in 35.78N/79.01W 2 NW Bynum 4.97 in 35.81N/79.17W 5 NNE Cumnock 4.76 in 35.62N/79.20W 3 WNW Pittsboro 4.63 in 35.75N/79.23W 4 SSE Snow Camp 4.34 in 35.81N/79.38W 3 N Goldston 4.04 in 35.65N/79.34W Siler City 3.76 in 35.72N/79.45W 2 ESE Bynum 3.69 in 35.76N/79.10W 2 WNW Fearrington 3.56 in 35.83N/79.11W Jordan Dam 3.54 in 35.65N/79.07W 5 NW Bynum 3.49 in 35.83N/79.20W 3 NNW Moncure 3.42 in 35.66N/79.11W Hasty 3.37 in 35.69N/79.48W 4 NW Fearrington 3.20 in 35.85N/79.13W ...COLUMBUS COUNTY... LAKE WACCAMAW 4 SE 3.68 800 AM 4/25 COCORAHS CHADBOURN 1 NNW 3.54 700 AM 4/25 COCORAHS LAKE WACCAMAW 3 SSW 3.03 700 AM 4/25 COCORAHS WHITEVILLE 6 NW 2.81 700 AM 4/25 COCORAHS WHITEVILLE NE 2.75 700 AM 4/25 COCORAHS ...Cumberland County... 2 SW Bonnie Doone 6.06 in 35.07N/79.00W Usfs Met Stn At Fort Bragg 4.53 in 35.14N/79.06W Fort Bragg/simmo 4.21 in 35.14N/78.93W 4 SE Hope Mills 3.96 in 34.93N/78.89W 2 N Fayetteville 3.74 in 35.11N/78.89W Fayetteville 3.2 SSW 3.60 in 35.03N/78.92W 1 SW Fayetteville 3.47 in 35.05N/78.91W 7 N Tolarsville 3.36 in 34.88N/78.86W 2 SW Fayetteville 3.24 in 35.04N/78.93W Hope Mills 3.12 in 34.97N/78.94W Fayetteville Regional/granni 3.04 in 34.99N/78.88W Pope Afb 2.98 in 35.17N/79.01W 1 WNW Stedman 2.78 in 35.02N/78.71W ...Davidson County... Raingage At Yadkin River At 3.58 in 35.85N/80.38W Lexington 3.38 in 35.79N/80.31W Lexington 3.26 in 35.78N/80.30W Lexington 3.11 in 35.82N/80.23W 3 WNW High Point 3.02 in 36.01N/80.06W 2 WNW Midway 2.94 in 35.99N/80.31W ...Durham County... 5 NW Durham 7.18 in 36.03N/78.98W Eno River Nr Durham 6.74 in 36.07N/78.92W Raingage On Little Lick Cr A 6.71 in 35.98N/78.82W 6 NNW Durham 6.63 in 36.07N/78.96W Eno River Nr Huckleberry Spr 6.53 in 36.06N/78.98W 4 NW Parkwood 6.37 in 35.93N/78.96W Parkwood 6.02 in 35.89N/78.92W 1 NW Durham 5.95 in 35.99N/78.93W 3 W Durham 5.86 in 35.98N/78.97W Raingage At Maureen Joy Char 5.82 in 35.98N/78.96W 2 SE Chapel Hill 5.67 in 35.90N/79.01W 5 NW Durham 5.63 in 36.03N/78.98W ...Edgecombe County... Tarboro 4.76 in 35.90N/77.55W Rocky Mount 4.50 in 35.95N/77.79W Pinetops 4.45 in 35.80N/77.59W Tar River At Tarboro 4.40 in 35.89N/77.53W 2 WNW Conetoe 4.38 in 35.84N/77.49W ...Forsyth County... Winston-Salem 5.71 in 36.09N/80.26W Rural Hall 4.93 in 36.23N/80.31W 3 E Enon 4.75 in 36.15N/80.41W Smith Reynolds Airport 4.31 in 36.13N/80.22W 2 NE Walkertown 3.52 in 36.20N/80.12W 4 SW Winston-salem 3.15 in 36.05N/80.30W ...Franklin County... 1 N Bunn 7.07 in 35.98N/78.25W 2 WNW Pilot 7.04 in 35.90N/78.31W 3 ENE Bunn 6.77 in 35.97N/78.20W 1 E Purnell 5.74 in 36.02N/78.54W Tar River At Louisburg 5.18 in 36.09N/78.30W ...Granville County... 2 S Creedmoor 5.28 in 36.08N/78.68W 4 NNW Purnell 5.04 in 36.08N/78.59W 2 NNE Purnell 4.79 in 36.06N/78.55W 4 NNW Purnell 4.49 in 36.08N/78.59W 2 WSW Oxford 4.39 in 36.30N/78.63W ...Guilford County... 2 SSW Monroeton 4.89 in 36.25N/79.76W 2 SSW Monroeton 4.68 in 36.25N/79.75W 1 ENE Colfax 4.47 in 36.14N/80.00W 1 SW Lake Townsend 4.21 in 36.15N/79.80W 3 N Forest Oaks 4.12 in 36.05N/79.71W Greensboro 4.09 in 36.08N/79.81W 1 SSW Gibsonville 4.03 in 36.08N/79.55W S Buffalo Crk Nr Pomona At M 4.01 in 36.05N/79.86W N Buffalo Crk At Church St A 3.96 in 36.10N/79.78W 3 WNW Pleasant Garden 3.93 in 35.98N/79.84W Horsepen Creek At Us220 3.91 in 36.14N/79.86W Piedmont Triad Intl Arpt 3.88 in 36.10N/79.94W Buffalo Creek At Mccleansvil 3.87 in 36.13N/79.66W 3 SW Pleasant Garden 3.84 in 35.93N/79.81W Reedy Fk At Rd 2128 3.80 in 36.17N/79.95W 3 S Lake Townsend 3.64 in 36.12N/79.77W 2 SW High Point 3.51 in 35.96N/80.02W Greensboro 3.49 in 36.12N/79.71W 4 NW Greensboro 3.23 in 36.12N/79.88W 3 N High Point 3.20 in 36.04N/79.99W 3 SSE Summerfield 2.97 in 36.16N/79.87W ...Halifax County... 2 NW Rosemary 2.06 in 36.47N/77.73W ...Harnett County... 1 SSW Benson 6.44 in 35.35N/78.56W Coats 5.42 in 35.41N/78.67W Coats 5.35 in 35.40N/78.68W 4 W Angier 4.46 in 35.50N/78.82W Duncan 3.91 in 35.56N/78.88W 2 WNW Pineview 3.58 in 35.33N/79.12W 4 SE Seminole 3.12 in 35.41N/78.95W ...Hoke County... Raeford 9.6 E 5.33 in 34.96N/79.06W 5 NW Rockfish 4.18 in 35.04N/79.13W 4 ENE Silver City 3.70 in 35.03N/79.16W 3 ENE Silver City 3.52 in 35.02N/79.16W Raeford 2.92 in 34.98N/79.23W Flat Creek Nr Inverness 2.92 in 35.18N/79.18W ...Johnston County... 2 SSE Flowers 7.07 in 35.62N/78.34W 3 ENE Clayton 7.05 in 35.67N/78.41W 3 SW Flowers 7.01 in 35.62N/78.38W 4 WNW Coats Crossroads 6.29 in 35.54N/78.63W 2 E Pine Level 6.10 in 35.51N/78.21W 1 SW Clayton 5.89 in 35.63N/78.47W Four Oaks 5.7 NW 5.55 in 35.51N/78.49W 4 W Clayton 5.36 in 35.65N/78.54W 3 ENE Coats Crossroads 4.92 in 35.53N/78.48W 1 WNW Coats Crossroads 4.88 in 35.53N/78.57W 3 ESE Coats Crossroads 4.16 in 35.50N/78.50W ...Lee County... Sanford 3.89 in 35.59N/79.11W 2 NNE Olivia 3.06 in 35.40N/79.09W ...Montgomery County... Badin Lake 1.55 in 35.46N/80.09W Uwharie National Forest 1.40 in 35.37N/79.87W ...Moore County... 2 NNE Whispering Pines 2.79 in 35.29N/79.36W 1 ESE Whispering Pines 2.77 in 35.25N/79.35W ...Nash County... 4 NW Elm City 6.28 in 35.85N/77.91W Rocky Mount-wilson Rgnl 5.60 in 35.85N/77.89W Nashville 3.2 W 5.51 in 35.97N/78.01W Rocky Mount 5.15 in 35.92N/77.83W ...NEW HANOVER COUNTY... WILMINGTON 4 SE 7.70 630 AM 4/25 COCORAHS WILMINGTON 4 ESE 7.43 648 AM 4/25 COCORAHS WILMINGTON 5 SSE 7.09 700 AM 4/25 COCORAHS WILMINGTON 4 SSE 7.09 700 AM 4/25 COCORAHS WILMINGTON 6 SSE 6.96 700 AM 4/25 COCORAHS BAYSHORE 1 ENE 6.90 700 AM 4/25 COCORAHS WILMINGTON 2 SE 6.57 900 AM 4/25 COCORAHS SMITH CREEK 1 E 4.97 800 AM 4/25 COCORAHS WILMINGTON; NC 4.22 753 AM 4/25 ASOS WILMINGTON 3 SE 3.73 600 AM 4/24 COCORAHS ...Orange County... 1 NE Chapel Hill 5.99 in 35.95N/79.02W 5 SE Schley 5.82 in 36.10N/78.99W 3 W Schley 5.80 in 36.15N/79.13W Hillsborough 5.6 NNW 5.73 in 36.15N/79.14W 1 NE Chapel Hill 5.65 in 35.95N/79.02W Nc Durham 11 W 5.56 in 35.97N/79.09W 5 N Efland 5.49 in 36.14N/79.18W 3 N Carrboro 5.41 in 35.97N/79.09W 1 WSW Carrboro 5.29 in 35.90N/79.11W 1 NE Hillsborough 5.29 in 36.08N/79.08W 5 SSE Carr 5.25 in 36.15N/79.19W 1 W Carrboro 5.18 in 35.91N/79.11W Horace Williams Airport 4.88 in 35.93N/79.07W 3 SSE Teer 4.51 in 35.91N/79.21W ...PENDER COUNTY... HAMPSTEAD NW 5.58 800 AM 4/25 COCORAHS BURGAW NE 5.16 700 AM 4/25 COCORAHS CASTLE HAYNE 2 NNW 4.36 800 AM 4/25 COCORAHS TOPSAIL BEACH 2 W 4.17 700 AM 4/25 COCORAHS HAMPSTEAD 2 ENE 4.06 800 AM 4/25 COCORAHS HAMPSTEAD 1 ESE 3.88 700 AM 4/25 COCORAHS MAPLE HILL 9 S 3.28 718 AM 4/25 RAWS SURF CITY 1 E 3.23 800 AM 4/25 COCORAHS ...Person County... Roxboro 4.6 SE 5.44 in 36.36N/78.92W 7 SE Roxboro 4.81 in 36.35N/78.89W ...Randolph County... 3 NNW Liberty 3.56 in 35.90N/79.59W 1 SSE Asheboro 3.37 in 35.70N/79.80W Franklinville 3.24 in 35.75N/79.69W 5 ENE Seagrove 3.13 in 35.57N/79.67W 1 SW Asheboro 3.12 in 35.71N/79.83W 2 NNE Asheboro 2.80 in 35.76N/79.80W Asheboro 2.69 in 35.65N/79.89W 3 WNW Seagrove 2.62 in 35.56N/79.84W 3 NNE Asheboro 2.57 in 35.76N/79.79W ...Richmond County... Marston 2.3 SW 2.57 in 34.96N/79.61W 5 ENE Rockingham 2.17 in 34.96N/79.69W Dobbins Heights 1.91 in 34.91N/79.68W ...ROBESON COUNTY... LUMBERTON 2 NE 4.81 700 AM 4/25 COCORAHS LUMBERTON MUNICIPAL 3.07 754 AM 4/25 ASOS ...Sampson County... 1 WSW Roseboro 5.20 in 34.94N/78.53W 3 SW Spivey`s Corner 5.05 in 35.21N/78.57W Clinton 3.31 in 34.98N/78.36W Harrells 3.27 in 34.72N/78.19W 5 SW Clinton 3.18 in 34.94N/78.41W ...Scotland County... 4 W Wagram 2.35 in 34.89N/79.44W Laurinburg-maxton Airport 2.31 in 34.79N/79.37W 2 NE Mccoll 2.10 in 34.69N/79.52W ...Stanly County... Richfield 3.32 in 35.47N/80.26W 3 E Oakboro 3.07 in 35.22N/80.26W 1 WNW Oakboro 2.86 in 35.23N/80.35W Oakboro 2.81 in 35.22N/80.33W 5 SSE Albemarle 2.54 in 35.29N/80.16W 1 W Richfield 2.31 in 35.47N/80.29W 2 E Locust 2.19 in 35.26N/80.38W Albemarle 1.94 in 35.42N/80.16W ...Vance County... 2 NE Henderson 4.20 in 36.36N/78.39W 1 S Gillburg 3.94 in 36.26N/78.37W 2 WSW Henderson 3.89 in 36.31N/78.45W ...Wake County... 5 W Falls Lake 8.73 in 35.92N/78.67W 3 WSW Falls Lake 8.64 in 35.91N/78.64W 3 NNE Raleigh 8.58 in 35.87N/78.64W Crabtree Ck At Old Wake Fore 8.55 in 35.82N/78.63W 2 ENE Cary 8.40 in 35.80N/78.75W Raingage At Lake Crabtree Pk 8.17 in 35.84N/78.78W 3 WNW New Hope 8.15 in 35.83N/78.60W Raleigh 3.7 NNW 7.99 in 35.87N/78.69W 5 W Falls Lake 7.93 in 35.94N/78.68W 3 W Falls Lake 7.72 in 35.92N/78.64W 1 NE Cary 7.63 in 35.80N/78.79W 2 N New Hope 7.61 in 35.84N/78.56W 2 ESE Cary 7.33 in 35.76N/78.76W 3 SSW Raleigh 7.28 in 35.77N/78.68W 1 WSW Knightdale 7.22 in 35.78N/78.52W 2 SW Lake Wheeler 7.20 in 35.67N/78.75W 6 WNW Falls Lake 7.18 in 35.97N/78.69W Raleigh 3.6 NNW 7.10 in 35.87N/78.67W 3 W Apex 7.08 in 35.73N/78.91W 1 N Lake Wheeler 7.06 in 35.72N/78.72W 1 W Cary 7.02 in 35.78N/78.82W Raleigh 4.4 SW 7.00 in 35.77N/78.70W 1 SSE Garner 6.89 in 35.67N/78.62W Raleigh-durham Intl Airport 6.88 in 35.88N/78.79W 1 WSW Knightdale 6.87 in 35.78N/78.51W Rocky Branch At Pullen Park 6.84 in 35.78N/78.67W 2 N New Hill 6.80 in 35.72N/78.90W Crabtree Ck Rvr Gage @hwy 70 6.80 in 35.84N/78.67W 1 WSW Lake Wheeler 6.70 in 35.69N/78.74W 1 ESE Wake Forest 6.69 in 35.95N/78.50W Cary 6.67 in 35.79N/78.80W 1 ESE Lake Wheeler 6.66 in 35.68N/78.69W Marsh Ck At Hwy 401 Nr New H 6.56 in 35.82N/78.59W Apex Coop 6.43 in 35.74N/78.84W 1 E Apex 6.35 in 35.73N/78.81W Morrisville 6.28 in 35.83N/78.84W Walnut Ck At Sunny Brook Dr. 6.25 in 35.76N/78.58W 2 SW Carpenter 6.22 in 35.79N/78.92W 2 NE Fuquay-varina 6.21 in 35.62N/78.76W 4 N Lake Wheeler 6.15 in 35.77N/78.71W Cary 3.8 WSW 6.11 in 35.77N/78.86W 3 ESE Fuquay-varina 6.02 in 35.58N/78.74W 2 WSW Carpenter 5.90 in 35.81N/78.92W 1 ESE Holly Springs 5.87 in 35.65N/78.82W 1 NNE Wake Forest 5.81 in 36.00N/78.51W 2 NNE Wake Forest 5.79 in 36.00N/78.51W Beaver Creek At Dam Near Cre 5.65 in 36.02N/78.69W 5 S Garner 5.53 in 35.61N/78.64W 2 N Fuquay-varina 5.37 in 35.63N/78.80W 1 SE New Hill 5.29 in 35.66N/78.88W 2 ESE Fuquay-varina 5.26 in 35.57N/78.76W Falls Dam 5.09 in 35.94N/78.58W Swift Creek Near Apex 5.06 in 35.72N/78.75W 1 WNW Fuquay-varina 5.05 in 35.60N/78.82W 2 N New Hill 4.96 in 35.71N/78.90W Holly Springs 4.94 in 35.65N/78.83W 2 SSW Morrisville 4.88 in 35.80N/78.84W 2 WNW Wake Forest 4.71 in 35.98N/78.55W 1 WNW Fuquay-varina 4.62 in 35.60N/78.82W Raingage At Pigeonhouse Cree 4.55 in 35.79N/78.65W 2 ENE Apex 4.38 in 35.74N/78.81W ...Warren County... 4 ESE Warrenton 4.61 in 36.36N/78.10W Wise 3.06 in 36.49N/78.17W 2 NNW Wise 3.01 in 36.52N/78.19W ...Wayne County... 3 N Nahunta 6.68 in 35.55N/78.06W Goldsboro Ag 5.89 in 35.42N/77.99W 4 NW Goldsboro 5.83 in 35.43N/78.02W Goldsboro 4.4 E 4.87 in 35.37N/77.90W 1 WNW Goldsboro 4.37 in 35.38N/78.00W 3 S Seven Springs 3.75 in 35.18N/77.84W ...Wilson County... Lucama 8.76 in 35.64N/78.01W 1 SSE New Hope 6.41 in 35.78N/77.94W