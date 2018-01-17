Central NC snow totals for Jan. 17 — so far

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In Briar Chapel, which is south of Chapel Hill.

RALEIGH, N.C. (WNCN) — As a winter storm hit much of North Carolina on Wednesday, snow totals started coming in from the National Weather Service and various spotters.

The highest amount so far from the National Weather Service was 9.4 inches about four miles north of Durham.

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Further east, Wake and Johnston counties were seeing less snow, so far. Johnston County only had a reading of 1.3 inches.

There were some areas that had steep variations in totals.

For example, in Wake County, northwest of RDU there was 7 inches of snow, but down in Garner the snow was only 1.8 inches deep.

DAVIDSON COUNTY

0402 PM     SNOW             7 NNW THOMASVILLE       35.97N 80.13W
01/17/2018  E6.5 INCH        DAVIDSON           NC   PUBLIC


DURHAM COUNTY

0335 PM     SNOW             4 N DURHAM              36.04N 78.92W
01/17/2018  E9.4 INCH        DURHAM             NC   COCORAHS


GRANVILLE COUNTY

0311 PM     SNOW             2 W BEREA               36.32N 78.77W
01/17/2018  M8.0 INCH        GRANVILLE          NC   PUBLIC


GUILFORD COUNTY


0300 PM     SNOW             4 S STOKESDALE          36.18N 79.97W
01/17/2018  E7.5 INCH        GUILFORD           NC   TRAINED SPOTTER


0405 PM     SNOW             HIGH POINT              35.98N 80.00W
01/17/2018  M6.5 INCH        GUILFORD           NC   TRAINED SPOTTER

0403 PM     SNOW             1 ENE GREENSBORO        36.08N 79.81W
01/17/2018  E7.5 INCH        GUILFORD           NC   TRAINED SPOTTER

0335 PM     SNOW             JAMESTOWN               36.00N 79.93W
01/17/2018  M7.5 INCH        GUILFORD           NC   TRAINED SPOTTER


0406 PM     SNOW             4 SSE SUMMERFIELD       36.15N 79.87W
01/17/2018  E7.0 INCH        GUILFORD           NC   TRAINED SPOTTER


JOHNSTON COUNTY

0408 PM     SNOW             3 ENE CLAYTON           35.66N 78.41W
01/17/2018  E1.3 INCH        JOHNSTON           NC   NWS EMPLOYEE


LEE COUNTY

0400 PM     SNOW             3 WSW MONCURE           35.61N 79.12W
01/17/2018  M5.8 INCH        LEE                NC   TRAINED SPOTTER


MOORE COUNTY

0409 PM     SNOW             SEVEN LAKES             35.27N 79.58W
01/17/2018  E5.0 INCH        MOORE              NC   TRAINED SPOTTER

0317 PM     SNOW             1 SE CARTHAGE           35.34N 79.41W
01/17/2018  M6.0 INCH        MOORE              NC   PUBLIC


ORANGE COUNTY

0410 PM     SNOW             4 NNW EFLAND            36.12N 79.20W
01/17/2018  E9.0 INCH        ORANGE             NC   TRAINED SPOTTER

0205 PM     SNOW             2 WSW CARRBORO          35.90N 79.12W
01/17/2018  M7.5 INCH        ORANGE             NC   COCORAHS

0313 PM     SNOW             CARRBORO                35.92N 79.08W
01/17/2018  M5.5 INCH        ORANGE             NC   PUBLIC


PERSON COUNTY

0340 PM     SNOW             ROXBORO                 36.40N 78.98W
01/17/2018  M7.9 INCH        PERSON             NC   PUBLIC

0310 PM     SNOW             3 W BETHEL HILL         36.50N 78.94W
01/17/2018  M8.3 INCH        PERSON             NC   TRAINED SPOTTER


RANDOLPH COUNTY

0315 PM     SNOW             1 NE SEAGROVE           35.56N 79.76W
01/17/2018  M6.5 INCH        RANDOLPH           NC   TRAINED SPOTTER


WAKE COUNTY

0325 PM     SNOW             6 NE RDU INTERNATIONAL  35.93N 78.72W
01/17/2018  M3.5 INCH        WAKE               NC   TRAINED SPOTTER

0416 PM     SNOW             3 NNW RDU INTERNATIONAL 35.91N 78.80W
01/17/2018  M7.0 INCH        WAKE               NC   PUBLIC

0353 PM     SNOW             2 ESE CARY              35.77N 78.77W
01/17/2018  M3.3 INCH        WAKE               NC   PUBLIC

0354 PM     SNOW             LAKE WHEELER            35.70N 78.72W
01/17/2018  E3.5 INCH        WAKE               NC   PUBLIC

0300 PM     SNOW             2 SSW MORRISVILLE       35.81N 78.85W
01/17/2018  M4.0 INCH        WAKE               NC   COCORAHS

0338 PM     SNOW             GARNER                  35.69N 78.63W
01/17/2018  M1.8 INCH        WAKE               NC   PUBLIC

0335 PM     SNOW             WAKE FOREST             35.97N 78.52W
01/17/2018  M3.0 INCH        WAKE               NC   PUBLIC

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