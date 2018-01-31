Nash County deputies unveil newest crime-fighter

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NASHVILLE, N.C. (WNCN) — Deputies in Nash County are showing off the newest — and jowliest — member of the force, Pebbles the bloodhound.

CLICK FOR MORE PHOTOS OF PEBBLES.

The Sheriff’s Office announced Pebbles’ arrival on Wednesday.

Deputy Stan Ricks will be Pebbles’ handler.

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