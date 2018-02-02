Victim’s father tries to attack Larry Nassar in courtroom, tackled by bailiffs

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Larry Nassar
FILE - In this Jan. 24, 2018, file photo, Larry Nassar sits during his sentencing hearing in Lansing, Mich. The House has followed up on the sex abuse scandal involving Nassar with the passage of legislation that requires governing bodies for amateur athletics to promptly report claims of abuse to law enforcement. (AP Photo/Carlos Osorio, File)

CHARLOTTE, Mich. (AP) — Victim’s father tries to attack disgraced ex-sports doctor Larry Nassar in Michigan courtroom, tackled by bailiffs.

CBS North Carolina will update this story as it develops.

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