Victim’s father tries to attack Larry Nassar in courtroom, tackled by bailiffs

CHARLOTTE, Mich. (AP) — Victim’s father tries to attack disgraced ex-sports doctor Larry Nassar in Michigan courtroom, tackled by bailiffs.
CBS North Carolina will update this story as it develops.
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