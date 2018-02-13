VIDEO: Massive wild boar goes dumpster diving

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HONG KONG (WNCN) – Video of a wild boar looking for food in a Hong Kong dumpster is going viral.

The boar appears to be searching for food for the three piglets waiting patiently near the dumpster.

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