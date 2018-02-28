Rolesville Road reopens in Wake County after fatal crash

ROLESVILLE, N.C. (WNCN) – A fatal traffic collision closed Rolesville Road near Fowler Road near Rolesville on Wednesday night, officials said.
The Highway Patrol is on the scene. As of about 8:30 p.m., the road had reopened.
CBS North Carolina will update this story as it develops.
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