Rolesville Road reopens in Wake County after fatal crash

By Published: Updated:
(Patrick Priest/CBS North Carolina)

ROLESVILLE, N.C. (WNCN) – A fatal traffic collision closed Rolesville Road near Fowler Road near Rolesville on Wednesday night, officials said.

The Highway Patrol is on the scene. As of about 8:30 p.m., the road had reopened.

CBS North Carolina will update this story as it develops.

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